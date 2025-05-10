Uzmanı uyardı: "Annelerin ruh sağlığı, toplumsal bir meseledir"

SİVAS - Dr. Öğr. Üyesi Didem Bostan Bendaş, Anneler herhangi bir ruhsal sorun yaşadığı zaman bir profesyonel yardıma başvurabilmeleri gerektiğini ve bundan da çekinmemeleri gerektiğin söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Didem Bostan Bendaş, 'Anneler Günü' dolayısıyla annelerin ruh sağlığına destek için yapılaması gerekenlere değindi. Annenin toplumdaki ve aile ortamındaki önemi ile ruh sağlıkları açısından ne gibi destekler beklediklerine değindi. Annelerin kendisine zaman ayırabilmesinin arkadaşları ve sevdiği kişilerle iletişim halinde olmasının, psikolojik olarak destekleyici olacağını ifade eden Bendaş, "Çocuk gelişimi üzerinde özellikle anne psikolojik olarak sağlıklıysa çocukların güvenli bağlanmasından önemli rol oynar" şeklinde konuştu.

"Bir annenin kendini güçlü hissetmesi, sosyal yaşantısında mutlu olmasına neden olur"

Bir annenin kendini güçlü hissetmesi, sosyal yaşantısında mutlu olmasına dengeli ilişkiler kurabilmesinde yardımcı olacağını belirten Bendaş, "Çocuk gelişimi üzerinde özellikle anne psikolojik olarak sağlıklıysa çocukların güvenli bağlanmasından önemli rol oynar. Duygusal olarak kendini güçlü hissetmesi, ilerdeki sosyal yaşantısında mutlu olması, dengeli ilişkiler kurabilmesi ve kendine güveninin olması noktasında oldukça önemlidir. Aile sağlığı açısından değerlendirdiğimizde ruh sağlığı yerinde olan bir anne sorumluluklarının farkına varıp yerine getirebildiğinden, aile içerisinde daha uyumlu ve dengeli oluyor. Bu yüzden aslında baktığımızda annelerin ruh sağlığı sadece bireysel olarak değerlendirilmeyip, toplumsal bir sağlık meselesi gibi de düşünülebilir" şeklinde konuştu.

"Bir annenin eşiyle zorlandığı durumları paylaşması destekleyici olacaktır"

Bir annenin zorlandığı bir sorunu eşiyle paylaşmasının, onun ruh sağlığı içinde destekleyici olacağını ifade eden Bendaş, "Annelik zorlu bir süreç ancak şunu unutmamak gerekiyor, annelikte mükemmeliyetçi olmadan her şeyin en iyisini yapmaya çalışmaktansa yeterince iyi annelik diye bir kavram var. Yeterince iyi anne olmak aslında elinden geldiğini yaptığını bilmek, annelerin ruhsal sağlığı için çok önemli. Anneler herhangi bir ruhsal sorun yaşadığı zaman bir profesyonel yardıma başvurabilmeli ve bundan çekinmemelidir. Maalesef çoğu birey profesyonel birisine başvurmayı zayıflık olarak görebiliyor. Diğer bir önemli nokta ise kendilerine zaman ayırabilmeleridir. Günde 15 dakikalık bir yürüyüş, arkadaşlarıyla iletişimde kalması, sevdiği aile bireyleriyle iletişimde olması ve eşiyle zorlandığı durumları paylaşması gerçekten anne için destekleyici olacaktır" dedi.