Annesinin Umre Hayali İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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Annesinin Umre Hayali İçin Yola Çıktı

Annesinin Umre Hayali İçin Yola Çıktı
21.07.2026 10:23
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Kocaeli'den yola çıkan Şubat Beydilli, annesinin umre hayalini gerçekleştirmek için Mekke'ye gidiyor.

Akciğer kanseri nedeniyle iki yıl önce annesini kaybeden 35 yaşındaki adam, annesinin gerçekleştiremediği umre hayalini gerçekleştirmek için Kocaeli'den yola çıkarak Hatay'a ulaştı. Yürüyerek başladığı yolculuğunu bisikletle sürdüren Beydilli, hedefinin; Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı aşarak Mekke'ye ulaşmak olduğunu söyledi.

Kocaeli'de yaşayan Şubat Beydilli (35), baristalık yaparak geçimi sürdürüyor ve aynı zamanda ülkeleri gezerek deneyim sağlıyordu. İki yıl önce akciğer kanseri nedeniyle annesini kaybeden Beydilli, annesinin kaybının ardından hayatını değiştirdi. Annesinin umre hayalini gerçekleştirmek isteyen Beydilli, 9 Haziran tarihinde kutsal topraklara gitmek için yola yürüyerek yola çıktı. Şu ana kadar birçok ülkeyi gezen Beydilli, Osmaniye'ye kadar otostopla ve yürüyerek geldiği kentte bisikletiyle yoluna devam etti. Beydilli, gezerek ve şehirleri tanıyarak yaptığı yolculuğunda 19 Temmuz'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Yürüyerek başladığı umre yolculuğuna hediye edilen bisikletle devam eden Beydilli, Cilvegözü Sınırı Kapısından; Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan'a ulaşarak ardından umre yolculuğunu tamamlamayı planlıyor.

"Hacca gitmeyi çok isterdi ama gidemedi, ömrü yetmedi, bize nasip oldu ve biz de onun niyetine gidiyoruz"

Annesinin umre hayalini gerçekleştirmek için yürüyerek başladığı yolculuğuna bisikletiyle devam eden Şubat Beydilli, "Kocaeli'den geliyorum şu an Mekke'ye doğru gidiyorum. Reyhanlı Sınır Kapısı'nda Suriye, Ürdün, sonra Suudi Arabistan ve Allah nasip ederse Mekke ve Medine'yi göreceğiz. Ben gezginim ve 1,5 senedir dünyayı geziyorum. Şimdiye kadar 8 ülke gezdim ve Türkiye'de de 70'e yakın şehir gezdim. Ben 2 yıl önce annemi akciğer kanserinden kaybettim. Annemin niyetine ve sağlıklıyım neden gitmeyeyim diyerek böyle bir karar verdim ve şu an yoldayım. Buraya kadar geldim. Annemin vasiyeti değildi. Benim annem namazında niyazında bir kadındı. Hacca gitmeyi çok isterdi ama gidemedi. Ömrü yetmedi, bize nasip oldu. Biz de onun niyetine gidiyoruz. Annemin hayaliydi gitmek, o gidemedi ben gerçekleştiriyorum. Bazı yerlerde iki gün falan kalıyorum. Bazı yerlerde sadece bir gün veya direkt geçiyorum. 9 Haziran'da yola çıkarak sürmeye başladım ve 20 Temmuz'dayız. Gerede'ye kadar yürüdüm ve biraz sağlık problemi oldu ayaklarımda. Yürüyemedim sonrasında otostop çekmeye başladım. Osmaniye'ye kadar geldim. Osmaniye'de de bir abimiz sponsor oldu. Adana'dan bisikleti aldık. Adana'dan da Reyhanlı'ya kadar bisikletle geldik. Gece giderim muhtemelen bir ay Suriye tutsa iki ay Ürdün tutsa bir iki ayda yavaş yavaş Suudi Arabistan olur. Ortalama üç dört ay içerisinde giderim. Önceden Kocaeli'de çalışıyordum ve baristalık yapıyordum. Ben iktisat çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunuyum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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