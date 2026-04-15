Antakya Belediyesi\'nden ücretsiz keman kursu

Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz keman kursları devam ediyor.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Kurslar sayesinde gençlerin müzik eğitimi alarak kendilerini geliştirme imkanı bulduğu ve verimli vakit geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gençlerin müzik ve sanatla iç içe bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla ücretsiz kursların sürdürüleceği kaydedildi. - HATAY