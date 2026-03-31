Antakya'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Antakya\'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
31.03.2026 01:06  Güncelleme: 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesi, 'Antakya Ayağa Kalkıyor' sloganıyla yol sorunlarını gidermek amacıyla asfaltlama ve bakım çalışmaları yapıyor. Altyapı eksik olan bölgelerde geçici çözümlerle yolların iyileştirilmesi hedefleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesi, yol sorunlarının giderilmesine yönelik asfaltlama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

"Antakya Ayağa Kalkıyor" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinasyon içinde sahada görev yapıyor. Altyapısı tamamlanmamış bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla geçici çözüm olarak açık asfalt serimi uygulanıyor.

Çalışmalar kapsamında Antakya'da Kışla Önü, Kışla Saray Mahallesi, Mehmet Kafadar Caddesi, İl Sağlık Müdürlüğü önü, HATSU Kavşağı, Kavaslı Caddesi üzerinde ışıklarından Gülderen Üst Geçidi'ne giden alternatif yol, Eski İskenderun Yolu, Dikmece Bahçelievler bağlantı yolu, Odabaşı Mahallesi, Tekel Caddesi, SSK Caddesi, Beşti Caddesi ve Açık Cezaevi önünde açık asfalt, robot yama ve malzeme serimi çalışmaları gece saatlerinde tamamlandı. Diğer bölgelerde planlanan çalışmaların ise program dahilinde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmalarla bozuk yolların kısa sürede iyileştirilmesinin hedeflendiğini ve altyapı ile şehir düzenleme çalışmaları tamamlanana kadar açık asfalt uygulamalarıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Yerel Haberler, Antakya, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antakya'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 01:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: Antakya'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.