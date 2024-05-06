Antalya-19 Platformu, Hıdırellez Şenliği ile baharı kutladı - Son Dakika
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Antalya-19 Platformu, Hıdırellez Şenliği ile baharı kutladı

Antalya-19 Platformu, Hıdırellez Şenliği ile baharı kutladı

Antalya-19 Platformu, Cumhuriyetin 100. yılında Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda Hıdırellez Şenliği düzenleyerek baharın gelişini kutladı. Şenlikte Türk Sanat Müziği sanatçısı Mustafa Mümtaz türküleriyle coşkulu bir performans sergiledi. Platform başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Hıdırellez'in baharın habercisi olduğunu ve bolluk, bereket getirmesini diledi.

06.05.2024 19:40
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Cumhuriyetin 100. yılında kurulan Antalya-19 Platformu, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda baharın gelişini Hıdırellez Şenliği ile kutladı.

Sabah 10.00'da başlayan ve yoğun ilgi gören şenlikte Türk Sanat Müziği sanatçısı Mustafa Mümtaz türküleriyle coşturdu. Platform başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, yaptığı konuşmada Hıdırellez'in Türk dünyasında ve Balkanlar'da baharın habercisi olarak tabiatın uyanışını ve toprağın bereketlenmesini müjdelediğini belirterek, "Hıdırellez Bayramı kutlu olsun. Hıdırellez'in insanımıza ve ülkemize bolluk, bereket getirmesini ve tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını, sağlık ve hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Şenliğe Antalya 19 Platformu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Genel Sekreter Mustafa İmal ile platformun kurucu başkanı olan Kemal Koçak, kuruculardan Halil Güvenbaş, Fikret Uslu, Bektaş Tuna ve üyeler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya-19 Platformu, Hıdırellez Şenliği ile baharı kutladı - Son Dakika

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