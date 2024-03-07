Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman pozitif ayrımcılık yaptığımız kadınlarımızın her alanda güçlü olması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yılmadan yorulmadan hedeflerine ulaşmak için çalışan kadınlarımızla aydınlık yarınlara yürüyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Böcek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş hak ve özgürlükler sayesinde yaşamın her alanında yer alan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Neşesi, sevgisi ve şefkatiyle hayatımıza anlam katan, gücüyle ve azmiyle, yalnızca dünü değil bugünümüzü ve yarınımız da inşa eden kadınlarımız her zaman baş tacımızdır. Bugün gelinen noktada kadınlarımız anne ve eş olmanın yanında toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatın içinde yer alan temel aktörlerden biridir. Ancak buna rağmen toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarının en temel sorunlarındandır.

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Şiddet ve cinsel istismar mağdurları, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde önleme ve koruma adına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattını arayabiliyor. İLO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzalayan Türkiye ve dünyadaki ilk yerel yönetim olmanın da gururunu yaşıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumumuzda cinsel taciz, şiddet ve mobinge yönelik mücadele edeceğimizi tüm dünyaya taahhüt ettik. Antalya'da kadınları sürdürülebilir istihdamda daha güçlü kılacak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini yerelde hayata geçirebilmek adına, kamusal alanda tüm bireylerin hizmetlere eşit erişimini hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planını (YEEP) hayata geçirdik. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile sadece kadın bazlı değil, kadın, erkek, çocuk, genç göçmen, tüm kentte yaşayan insanların belediye hizmetlerinden eşit faydalanmasını sağlıyoruz.

Kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi ve ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmesi için birçok projeyi hayata geçirdik.

'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' Projemiz ile kadınlarımızın ekonomiye ve istihdama katkı sağlamasını amaçladık. Belediyemizin kurduğu Kuru Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi'nde üretimlerini sürdüren kadınlarımız, açtığımız satış alanlarıyla ürettikleri yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturuyor. Kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması ve ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreş projelerini hayata geçirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman pozitif ayrımcılık yaptığımız kadınlarımızın her alanda güçlü olması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Yılmadan yorulmadan hedeflerine ulaşmak için çalışan kadınlarımızla aydınlık yarınlara yürüyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."