Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman pozitif ayrımcılık yaptığımız kadınlarımızın her alanda güçlü olması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yılmadan yorulmadan hedeflerine ulaşmak için çalışan kadınlarımızla aydınlık yarınlara yürüyoruz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Böcek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş hak ve özgürlükler sayesinde yaşamın her alanında yer alan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.
Neşesi, sevgisi ve şefkatiyle hayatımıza anlam katan, gücüyle ve azmiyle, yalnızca dünü değil bugünümüzü ve yarınımız da inşa eden kadınlarımız her zaman baş tacımızdır. Bugün gelinen noktada kadınlarımız anne ve eş olmanın yanında toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatın içinde yer alan temel aktörlerden biridir. Ancak buna rağmen toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarının en temel sorunlarındandır.
Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Şiddet ve cinsel istismar mağdurları, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde önleme ve koruma adına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattını arayabiliyor. İLO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzalayan Türkiye ve dünyadaki ilk yerel yönetim olmanın da gururunu yaşıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumumuzda cinsel taciz, şiddet ve mobinge yönelik mücadele edeceğimizi tüm dünyaya taahhüt ettik. Antalya'da kadınları sürdürülebilir istihdamda daha güçlü kılacak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini yerelde hayata geçirebilmek adına, kamusal alanda tüm bireylerin hizmetlere eşit erişimini hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planını (YEEP) hayata geçirdik. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile sadece kadın bazlı değil, kadın, erkek, çocuk, genç göçmen, tüm kentte yaşayan insanların belediye hizmetlerinden eşit faydalanmasını sağlıyoruz.
Kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alabilmesi ve ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmesi için birçok projeyi hayata geçirdik.
'Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar' Projemiz ile kadınlarımızın ekonomiye ve istihdama katkı sağlamasını amaçladık. Belediyemizin kurduğu Kuru Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi'nde üretimlerini sürdüren kadınlarımız, açtığımız satış alanlarıyla ürettikleri yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturuyor. Kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması ve ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreş projelerini hayata geçirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman pozitif ayrımcılık yaptığımız kadınlarımızın her alanda güçlü olması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.
Yılmadan yorulmadan hedeflerine ulaşmak için çalışan kadınlarımızla aydınlık yarınlara yürüyoruz.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
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