Antalya Büyükşehir Belediyesi 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi\'ni hizmete açıyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında yürüttüğü 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi hizmete açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapımına başladığı Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki '2. Etap Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesi tamamlandı. Proje, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

"Konyaaltı'na yakışan yeni alan"

200 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Proje içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu park alanları ve seyir terasları bulunuyor. Projede, yol boyu cep otoparklar ile alanın batısında 370 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Kıyı kanununa uygun olarak 150 metre arayla 5 adet büfe ve şezlong yeri, 1000 metre koşu, 1000 metre bisiklet yolu da düzenleme kapsamında yer alıyor. - ANTALYA