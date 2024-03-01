Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği: İlber Ortaylı ile Söyleşi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği: İlber Ortaylı ile Söyleşi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Anttalks Etkinliği: İlber Ortaylı ile Söyleşi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında yarın saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluşacak.

01.03.2024 11:56  Güncelleme: 12:03
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında yarın saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için geçen yıl başlattığı Anttalks söyleşileri ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile devam edecek. Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlik kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 19.00'da AKM Aspendos Salonu'nda olacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği' konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

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