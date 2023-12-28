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Antalya Büyükşehir Belediyesi Arı Üreticilerine Kovan Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Arı Üreticilerine Kovan Desteği Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Kemer ilçesinde 33 arı üreticisine 99 adet arı kovanı hibe etti. Arı üreticileri, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Arı Üreticilerine Kovan Desteği Sağlıyor
28.12.2023 - 12:57,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla arı üreticilerine kovan desteğine devam ediyor. Bu kapsamda Kemer ilçesinde 33 arı üreticisine kovan desteği yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, arıcılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için üreticilere destek olmaya devam ediyor. İlçelerde arıcılık faaliyetlerinde bulunan üreticilere kovan, arıcılık kıyafeti gibi yardımlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kemer ilçesinde 33 arı üreticisine 99 adet arı kovanı hibe etti.

Kovan desteğinden faydalanan arı üreticileri, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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