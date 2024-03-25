Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı\'da Süt Yemi Desteği Verdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Süt Yemi" projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye, yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Süt Yemi projesi kapsamında da Elmalı'nın Yuva Mahallesi'ndeki 9 üreticiye, toplam 366 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu. Projeyle, 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere, yıl boyunca hayvan başına ayda bir 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek.