Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvancılara Hibrit Mısır Tohumu Hibe Ediyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, üreticilerin girdi ve yem maliyetini azaltmak amacıyla yüksek verimli silajlık mısır tohumu hibesine başladı.

Yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda tarım ve hayvancılığa desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, verimliliği yüksek silajlık hibrit mısır tohumu dağıtımlarına üç ilçede başladı. Hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılayarak et ve süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Aksu, Serik ve Elmalı'da toplam 2 bin 650 dekar alanda dikilmesi için talepte bulunan 202 çiftçiye 5 ton hibrit tohum dağıtıldı.

YENİDEN ÜRETİM YAPMAYA KARAR VERDİ

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Süleyman Küçük, çiftçilerin üretim yapamayacak durumda olduğunu, hibe desteklerinin çiftçilere adeta can suyu olduğunu söyledi. Küçük, artan maliyetlerin büyük bir yük getirdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Her geçen yıl tarım ve hayvancılık giderek zorlaşıyor. Yem ve yem tohumu hibeleri olsun bizlere hayati bir destek oldu. Bu yıl nasıl ekim yapacağımızı kara kara düşünüyordum. Komşularım Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri var dedi. Hemen talepte bulundum bugün de tohumlarımı teslim aldım. Bu destekler bize yeniden üretim yapmamız için vesile oldu. İlk defa böyle destekler alıyoruz. Böyle bir çalışmayı her belediyenin yapması gerektiğini düşünüyorum. Muhittin Böcek Başkan'ımıza yanımızda olduğu için destekleri için çok teşekkür ediyorum."

Aksu Kayadibi Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Demir de üreticiye teşvik ve desteklerin memnuniyet verici olduğunu aktararak, "Başkan'ımız Muhittin Böcek, her yerde söylediği gibi herkesin başkanı olmaya devam ediyor. Bizlerde bu yardımlardan istifade ederek bu ekonomik şartlarda birazda olsun nefes alıyoruz. Her zaman yanımızda olduğu için başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Elmalı Yuva Mahallesi'nin başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ve aile işletmelerinin süt üreticiliği üzerine olduğunu belirten Yuva Muhtarı Hüseyin Demir ise "Hayvancılığın yanı sıra tarım arazilerimiz hayvan yem bitkisi yetiştiriciliğine elverişlidir. Günümüzde maliyetlerin artması süt üreticilerimizi zorlamaktadır. Üreticilerimizin devamlılığını sürdürebilmesi için bu tür destekler çok" dedi.

VERİMİ YÜKSEK ÇEŞİT

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, dağıtılan tohumların Tarım Kredi Kooperatifleri'nden tescilli verimi son derece yüksek silajlık bir çeşit olduğunu söyledi. Parlak, dekarda ortalama sekiz ile on ton arasından verimliliği olan tohumların aynı zamanda hastalıklara dayanıklı bir tür olduğunu ve dağıtım yapılacak bölgelerin verimlilik anlamında en iyi sonuçların alınabileceği bölgelerden seçildiğini sözlerine ekledi.