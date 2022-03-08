Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart izni - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart izni

08.03.2022 00:57
Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart izni

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart'ta idari izinli sayılacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart'ta idari izinli sayılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyedeki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Böcek, onlara çiçek hediye ederek, sohbet etti. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için gerçekleştirdikleri hizmetleri belediyenin kadın personellinin büyük katkısı ve gayretiyle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, emekleri için kadın çalışanlara teşekkür etti. Kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadın çalışanların bu özel günde idari izinli sayılacağını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, "Bilim, eğitim, siyaset, iş dünyası, sanat, spor ve diğer tüm alanlarda başarılarıyla ülkemize değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her zaman kadınlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz. Elbirliğiyle çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart izni - Son Dakika


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