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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahalle Yollarına 596 Milyon TL Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahalle Yollarına 596 Milyon TL Yatırım Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Gazipaşa'dan Kaş'a 19 ilçenin kırsal mahalle grup yollarına 596 milyon 535 bin 571 TL yatırım yapıldı. Yolların asfaltlanması, bakım onarımı ve yeni yolların açılmasıyla vatandaşların daha konforlu ulaşımı sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahalle Yollarına 596 Milyon TL Yatırım Yaptı
18.12.2023 - 13:24,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Gazipaşa'dan Kaş'a 19 ilçenin kırsal mahalle grup yollarına 596 milyon 535 bin 571 TL yatırım yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana asfalttan, kar mücadelesine, bakım onarımdan yeni yolların açımına kadar vatandaşların daha konforlu ulaşımı için yoğun bir çalışma yürüttü. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar için 596 milyon 535 bin 571 TL harcadı. Yıllar içinde deforme olan grup yolları ve Manavgat yangınından zarar gören yollar genişletilip altyapısı yenilenerek asfaltlandı. Yazın sıklıkla kullanılan yaylalara ulaşım sağlayan yollar da modernize edildi. Kış aylarında yaşanan sel ve heyelandan zarar gören noktalara anında müdahale edilerek yaşanan mağduriyetler giderildi.

KIRSALDA YOĞUN MESAİ

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2019 yılından bu yana Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçedeki kırsal mahalle grup yollarında 1006 kilometre sathi asfalt, 60 kilometre sıcak asfalt, 336 kilometre stablize çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 8 bin 71 kilometre greyderli bakım, 23 bin 205 ton asfalt yama, 347 kilometre bakım onarım yaparken, 32 kilometre de yeni yol açtı. Kış aylarında da yoğun yağış yüzünden bozulan yollarda 7 bin 475 kilometre karla mücadele çalışması yaparken, 450 kilometre heyelan çalışması gerçekleştirdi. 8 bin 505 metre büz ve 848 metre sanat yapısı çalışması da yapan Büyükşehir Belediyesi, toplam 596 bin 535 milyon 571 TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
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