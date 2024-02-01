Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli\'deki Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Süt Yemi Desteği Verdi

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Yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 10 ton, yüzde 15 hibeli süt yemi desteği verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin ve üreticinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteği verdi. Büyükşehir ekipleri, Korkuteli'nin Yazır, Tatköy, Uzunoluk, İmrahor ve Nebiler Mahallesi'nde 10 ton süt yemi desteği sağladı.

Korkuteli'nin Yazır Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Kaya, süt yemi desteğinin üretici için çok güzel bir şey olduğunu belirterek, "Hayvancılığı yapmak için girdi maliyetlerinin ucuz olması gerekiyor. Girdi maliyetlerimiz yüksek olduğu için köyümüzde birçok kişi hayvancılığı bıraktı. Devletten bir destek olursa öyle ayakta kalabiliriz. Sütün litresi 20 lira ama insanların alım gücü yok. Hayvancılıkta çiftçiyi destekleyen yok. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda bir el attı. Allah razı olsun. Bizde memnunuz. Böyle destekler olursa hayvancığı devam ettirmeye çalışırız" dedi.

Korkuteli'nin Tatköy Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Bayram Yüce ise şöyle konuştu:

"Vatanıma milletime katkı sağlamak için hayvan besliyorum. Memleketin kalkınması için muhakkak üretmek gerekir. Tüketim toplumunda her zaman enflasyon olur. Enflasyon fakirleşme demektir. Biz üretime katkı sağlayarak ülkemizin gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemize yem katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Herkes üretimde kendi giderlerini sayıyor. Kimse çiftçinin giderini hesaplamıyor. Büyükşehir Belediyemize bizim giderimizin azalması için yaptığı bu destek için teşekkür ederim."