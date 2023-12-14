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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 20 yeni otobüs - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 20 yeni otobüs

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çağdaş ve çevre dostu 20 yeni otobüsü toplu ulaşım hatlarında hizmete sundu. Başkan Muhittin Böcek, dar sokaklara ulaşım kolaylığı sağlayacak olan otobüslerin Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden 20 yeni otobüs
14.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 16:51
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu ulaşım için satın aldığı 20 yeni otobüs, toplu ulaşım hatlarında çalışmaya başladı.

Yeni otobüsler Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende gazetecilere açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, resmi plakalı 8,5 metrelik 20 yeni halk otobüsünün bugün itibarıyla Antalya toplu taşıma sisteminde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Otobüslerin maliyetinin 90 milyon liranın üstünde olduğunu kaydeden Başkan Böcek, "Daha önce 12 metrelik 60 tane otobüs ve 2 tane de elektrikli otobüs almıştık. 12 metrelik otobüslerin giremediği bazı dar sokakların olduğu mahallelerimiz vardı. Yeni aldığımız 8,5 metrelik otobüslerimizle halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Antalya'da ulaşımla ilgili sorun kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Böcek, özel halk otobüsleriyle beraber günlük 500'ün üzerinde otobüsün hizmet verdiğini belirtti.

Beş merkez ilçede bugüne kadar belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin toplam 73 milyon 163 yolcuyu taşıdığını dile getiren Böcek, "Yeni otobüslerimiz Antalya'mıza ve ulaşım esnafımıza hayırlı olsun. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Başkan Böcek daha sonra şoförlerin de içinde olduğu yeni otobüslerden birisinin direksiyon başına geçerek belediye önünde kısa bir tur attı. 23'ü kadın olmak üzere 50 şoförün istihdam edildiği yeni otobüsler törenin ardından ulaşımda hizmet vermeye başladı.

Kaynak: İHA
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