Büyükşehir\'den çölyak hastalarına umut olan destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü sosyal destek çalışmasıyla çölyak hastalarının yanında olmaya devam ederken, belediye tarafından hazırlanan glütensiz gıda paketleri düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda kalan vatandaşlar için hazırlanan özel gıda paketlerinde glüteniz un, makarna, şehriye, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi temel ürünler yer alıyor. Yüksek maliyetleri nedeniyle birçok aile için ulaşılması güç olan bu ürünler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

5 buçuk yılda 5 bin 596 adet glütensiz gıda kolisi yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Yardımlar Şube Müdürü olarak görev yapan Funda Alpaslan Talay, çölyak hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını belirterek, "Bir markete gittiğinizde ya da restorana gittiğinizde glütensiz gıda fiyatlarının çok daha pahalı olduğunu görüyorsunuz. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir destek sağlıyoruz. Gıda kolisi içeriğimiz oldukça zengin ve çölyak hastalarımız düşünülerek oluşturuldu. Un, makarna, arpa şehriye, tatlı ve tuzlu bisküvi bulunmaktadır. 2026'nın ilk 6 ayında 208 kişiye dağıtım yapıldı. Projenin başladığı 2020 yılından bu yana ise bin 649 kişiye toplam 5 bin 596 adet glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

"Başvurular şahsen yapılıyor"

Glütensiz gıda desteğinden yararlanmak isteyen çölyak hastalarının, çölyak tanısını gösteren sağlık belgeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na veya Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri'ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. - ANTALYA