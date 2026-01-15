Büyükşehir Belediyesi\'nden hortumdan zarar gören üreticiye destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Manavgat ilçesinde yaşanan hortumda seraları zarar gören çiftçilere sera örtüsü yardımında bulundu. Hasar tespit çalışmalarından dört gün sonra gerçekleşen yardım çiftçileri mutlu etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin zor günlerinde de yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat'ta 8 Ocak'ta meydana gelen hortumdan seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmadı. Hortum sonrası Manavgat'ın Karacalar ve Kızılağaç Mahallelerinde hasar tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapılan incelemeden sonra çiftçilere hızlı bir şekilde sera örtülerini teslim etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici hortumun ardından hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını yaklaşık 4 gün sonra da sera naylonlarını teslim ettiklerini söyledi.

Sera naylonları teslim edildi

Yaşanan doğal afet nedeniyle serası zarar gören Karacalar Mahallesi'nden Hatice ve Mustafa Kaplan çifti, hortumdan dolayı zor durumda kaldıklarını belirterek, "Hortum akşam saatlerinde mahallemizde meydana geldi. Sabah seramızın başına gittiğimiz zaman tamamen yıkıldığını gördük. Aradan 1-2 saat sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bizlerin yanında oldular. Hasar tespiti yapıldı. Bugünde felaketin üzerinden bir hafta geçmeden sera örtülerimizi bizlere teslim ettiler. Yanımızda olan, üreticiyi destekleyen Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Yardım sayesinde üretim sürecek

8 Ocak akşamı denizden gelen hortumdan dolayı serasının tamamı yıkılan Kızılağaç Mahallesi'nden Hasan Uslu, "Ürünlerimiz şu an üstü açık bir şekilde soğuktan korunaksız durumdaydı. Büyükşehir çalışanlarımız bugün seralarımıza kadar örtümüzü bizlere ulaştırdılar. Seramızın örtünü bir an önce yapıp üretime devam edeceğiz. Ürünümüz bu soğuk günlerde zarar görmeden kurtaracağız inşallah. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun" dedi.

Muhtarlardan teşekkür

Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan ise, "Mahallemizde meydana gelen hortum felaketinin ardından mahallemizdeki üreticileri yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesine ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine çok mahallem adına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kızılağaç Mahalle Muhtarı Damla Kaya da olayın ardından hasar tespit çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede sera naylonu desteğini de vatandaşlara teslim ettiğini belirterek teşekkür etti. - ANTALYA