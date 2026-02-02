Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan kolisi başvuruları başladı

Ramazan ayına günler kala Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak Ramazan kolisi yardımı için hazırlıklarını tamamladı. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında, yüzleri güldürecek temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, ikameti Antalya ilinde bulunan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere kapı kapı ulaştırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine yakışır anlayışla yürüttüğü çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan Ramazan kolilerinin başvurularına başladı. Temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolileri, ay boyunca 19 ilçede ekipler tarafından titizlikle dağıtılacak. - ANTALYA