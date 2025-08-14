Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadınlara Destek: Salça Yapımında Makine Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, makine destekleriyle kış hazırlığı yapan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınların zamandan tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Manavgat'ın Denizyaka Mahallesi'ne salça yapımı için domates-biber sıkma makinesini hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelere yaptığı tarımsal desteklerin yanında kadınların iş yükünü hafifletmek amacıyla hamur yoğurma makinesinden üzüm sıkma makinesine, ceviz ayıklama makinesinden domates-biber sıkma makinesine kadar desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Denizyaka Mahallesi'ne talep edilen domates-biber sıkma makinesini teslim etti. Ev işlerinin en ağır işlerinden birisi olan salça işlemlerini saatlerden dakikalara düşüren makinelerle, kadınların yükleri azaltılıyor.

Hem zamandan hem paradan tasarruf sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen makineleri aktif olarak kullandıklarını söyleyen Fatma Eren, "Önceden günlerce yaptığımız salça sıkma işlemini 2 saat gibi kısa bir sürede yapıyoruz. Bugün bir ton biber kullanarak salçamızı kısa sürede bitireceğiz" dedi. Yasemin Mutlu da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği makine sayesinde toz biber, pul biber ve salça gibi farklı ürünler yapabildiklerini söyledi. Mutlu, "Domates ve biberi çektirmek çok pahalı. Belediyemizin bize sağladığı bu imkanla ücretsiz çektirebiliyoruz" dedi. Arzu Eren isimli vatandaş da eskiden salça yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Elimizle sıkardık, elimiz yanardı. Çok zordu. Yeri geldi elimizle yaptık, yeri geldi parayla çektirdik. Zordu ama şimdi bu makineler sayesinde çok kolay" dedi. - ANTALYA