Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Boyunca Sıcak Yemek İkramı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da mahallelerde iftar öncesi vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunacak. Ramazan ayı boyunca Mobil Aşevi, her akşam farklı bir mahallede bin kişilik yemek dağıtacak.

Paylaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı Ramazan ayı için çalışmalarını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da mahallelerde sıcak yemek ikram edecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Mobil Aşevi, kent merkezinde her akşam farklı bir mahallede bin kişilik yemek dağıtımı yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan bin kişilik dört çeşit yemek, mahallelerde muhtarlarca belirlenen ve duyurusu yapılan noktalarda dağıtılacak.