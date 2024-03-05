Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Koli Yardımı Başlattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Koli Yardımı Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Koli Yardımı Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı için başvuruları almaya başladı. Başvurular, ABİM'in telefonu ve web sitesi üzerinden yapılabilecek.

05.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:40
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda kolisi yardımı için başvurular başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmetini ve desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'ın bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Biz birlikte güçlüyüz' anlayışı kapsamında merkez ve 19 ilçede Ramazan ayı boyunca gıda kolisi desteği verilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ABİM'in 444 94 20 telefonu ve www.antalya.bel.tr adresi üzerinde oluşturulan Ramazan Gıda Paketi Talep Formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Gelir durumu ve muhtaçlık kriterlerine göre değerlendirme yapılıp ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği sağlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Koli Yardımı Başlattı - Son Dakika
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