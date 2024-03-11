Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri bu akşam Kuran-ı Kerim Tilaveti İlahiler ve Tasavvuf Müziği Konseri ile başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 11 Ayın Sultanı Ramazan için Karaalioğlu Parkı içerisinde 30 gün boyunca Ramazan Etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler, 11 Mart Pazartesi bu akşam saat 21.30'da Kuran-ı Kerim Tilaveti İlahiler ve Tasavvuf Müziği Konseri ile başlıyor. Etkinlikler kapsamında her akşam 20.45'te Hacivat-Karagöz, orta oyunu gösterileri yapılacak. Ramazan ayı sonuna kadar her akşam 21.30'da Ramazan sohbetleri, tasavvuf müziği konserleri, hemşeri geceleri, yerel sanatçılar ve ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşacak.

"Ramzan çarşısı"

Antalyalılar için etkinlikler kapsamında 30 gün boyunca Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan çarşısı da kuruldu. Vatandaşlar Ramazan çarşısında alışverişten yeme içmeye, gıdadan giyim ve hediyelik eşyaya her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan etkinliklerine tüm Antalyalı hemşerilerini davet etti. - ANTALYA