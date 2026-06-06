Antalya'da 06.06.2026 yoğunluğu: 71 çift aynı gün 'evet' dedi - Son Dakika
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Antalya'da 06.06.2026 yoğunluğu: 71 çift aynı gün 'evet' dedi

06.06.2026 14:06
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Antalya'da evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, '06.06.2026' tarihinde nikah kıydırmak için belediyelere yoğun başvuruda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 3 ayrı salon hizmete açılırken, gün boyunca yarım saat aralıklarla nikah kıyıldı. Bu özel tarihte 71 çift dünya evine girdi.

Antalya'da evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, "06.06.2026" tarihinde nikah kıydırmak için belediyelere yoğun başvuruda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 3 ayrı salon hizmete açılırken, gün boyunca yarım saat aralıklarla nikah kıyıldı. Bu özel tarihte 71 çift dünya evine girdi.

Evlenecek çiftler, 06.06.2026 tarihinin akılda kalıcı olması nedeniyle nikah işlemleri için günler öncesinden belediyelere başvurdu. Antalya'da yoğun talep üzerine nikah takvimi yarım saat aralıklarla oluşturulurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 3 ayrı salon açıldı. Nikah memurları ve salon görevlileri, gün boyunca çiftlerin mutluluğuna ortak olmak için tam mesai yaptı.

"Takvimlerin bir hediyesi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli evlendirme memuru Mustafa Pilavcu, bazı tarihlerin özel günleri daha anlamlı kıldığını belirterek, "Bazen tarihler bazı özel günleri anlamlı kılıyor. Bu artık bir hediye mi diyelim? Takvimlerin bir hediyesi. Biz de böylesine özel bir tarihte çiftlerimizin yoğun taleplerine karşılık vermek adına bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 3 ayrı salonu hizmete açtık. Tüm nikah memuru arkadaşlarımızla birlikte toplamda 71 nikah var bugün, gün boyu devam edecek. Elimizden geldiği kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermek istiyoruz. Böylesine anlamlı bir günün tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar getirmesini diliyoruz" dedi.

Sıradaki özel tarih 07.07.2027

Bu yıl içerisinde 2026 takviminde öne çıkan son özel tarihin 06.06.2026 olduğunu ifade eden Pilavcu, gelecek yıl için de taleplerin başladığını söyledi. Pilavcu, "Bu yıl içerisinde 2026 skalasında son güzel tarih buydu. Ancak Antalya'nın plaka kodunun 07 olması sebebiyle şimdiden 07.07.2027 için yoğun bir talep var. Özellikle bu yıl nişanlanmayı planlayan ya da nişanlı çiftlerimiz, gelecek yıl içerisinde düğün hazırlıklarını bu tarihe yoğunlaştırmak isteyen çiftlerimiz var" diye konuştu.

"Bugün çok özel bir tarihti"

06.06.2026 tarihinde dünya evine giren Fatma-Aryan Mahmudi çifti de mutluluklarını dile getirdi. Fatma Mahmudi, "Bugün çok özel bir tarihti. Çok mutluyuz. İranlıyız, 7 senedir burada yaşıyorduk. Bu tarihi tercih ettik" derken, Aryan Mahmudi ise, "Bugün çok özel bir tarih, çok mutluyuz. Eşimi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Gül'ümü aldım gidiyorum"

Gül-Musa Ekinci çifti de özel tarihi tercih eden çiftler arasında yer aldı. Gül Ekinci, "Bugünü özel seçtik, akılda kalıcı olsun istedik. 2 yıldır birlikteyiz" dedi. Musa Ekinci ise mutluluğunu, "Mutluyuz, bugünü özel seçtik. Gül'ümü aldım gidiyorum" sözleriyle anlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 06.06.2026 yoğunluğu: 71 çift aynı gün 'evet' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 06.06.2026 yoğunluğu: 71 çift aynı gün 'evet' dedi - Son Dakika
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