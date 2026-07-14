Antalya\'da 15 Temmuz\'da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar kapsamında halkın bir arada olduğu birlik ve beraberlik günlerinde, vatandaşların sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve toplu ulaşım hizmetinden etkin faydalanılması amacıyla Antalya'nın beş merkez ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait raylı sistem ve toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. - ANTALYA