Antalya'da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 4 günlük bayram tatilinde ve 15 Temmuz'da toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 9-10-11-12 Temmuz'daki 4 günlük Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA