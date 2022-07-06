Antalya'da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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Antalya'da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

06.07.2022 15:54
Antalya'da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 4 günlük bayram tatilinde ve 15 Temmuz'da toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 4 günlük bayram tatilinde ve 15 Temmuz'da toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 9-10-11-12 Temmuz'daki 4 günlük Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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