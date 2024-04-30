Antalya'da Adliye Lojmanlarına 50 Daire Daha Eklendi - Son Dakika
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Antalya'da Adliye Lojmanlarına 50 Daire Daha Eklendi

Antalya\'da Adliye Lojmanlarına 50 Daire Daha Eklendi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında imzalanan protokolle, hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere 50 daire daha ilave edildi. Böylece lojman alımı sayısı 185'e çıktı.

30.04.2024 13:02
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında, hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere imzalanan 135 lojman alımı satış protokolüne ek olarak yapılan protokolle 50 daire daha ilave edildi. Yeni protokolle birlikte lojman alımı sayısı 185'e çıktı.

Daha önce Antalya'da görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere, Antalya ili Döşemealtı ilçesinde mevcut Rengi Antalya Greenpark ve Rengi Antalya Greenlife projelerinden ilk aşamada 95 adet, sonrasında 40 adet olmak üzere toplamda 135 adet lojman alımı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında imzalanan satış protokolleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Buna ek olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın talimat ve destekleriyle Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bin 207 Antalya Prestige Projesi ismi ile satışa sunulan sitedeki 50 adet 2+1 dairenin alımı için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında 29 Nisan pazartesi günü satış protokolü imzalandı.

Protokole konu lojmanların 15 Temmuz 2024 tarihinde anahtar teslim hazır edileceği belirtilirken, yeni imzalanan satış protokolü ile lojman alımı toplamda 185 adede çıktı.

Adliyedeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve yüklenici firma yetkilisi arasında yeni protokolün imzaları atıldı. Döşemealtı ilçesinde mevcut projeler için farklı tarihlerde protokol imzaladıklarını belirten Kahveci, şimdi ise Kepez ilçesindeki proje için imzaların atıldığını söyledi. Adliye lojmanları sayısını artırmanın gururunu yaşadığını ifade eden Kahveci, protokolün Antalya'da görev yapan ve yapacak olan meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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