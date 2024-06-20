Antalya'da Akıllı Atık Toplama Konteynerleri Projesi Başladı

Yerel

(ANTALYA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 'Bağımsız Atık Toplayıcıları' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda 20 akıllı atık toplama konteyneri, nüfus yoğunluğuna göre kentin farklı noktalarına yerleştirildi. Kimlik kartı, kredi kartı ve NFC özellikli cep telefonlarıyla çalışan akıllı konteynerler ile kent sakinleri tarafından ayrıştırılarak bırakılan atıklar, kayıtlı bağımsız atık toplayıcıları tarafından kolaylıkla toplanabilecek.

Antalya'da 510 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi Muratpaşa'da, katı atık toplayıcılarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi, kayıt dışı atık toplanmasını sona erdirmeyi ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen 'Bağımsız Atık Toplayıcıları' projesi başladı.

İstanbul Planlama Ajansı'nın 2022 tarihli bir raporuna göre, yaklaşık 500 bin kişi geçimini kayıtsız atık toplayıcılığıyla sağlıyor. Antalya için bu rakam 5 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Atık toplayıcılarının, belediye sistemine entegre edilmemesi, ekonomik kaybın yanında kent temizliği, güvenliği gibi bir çok başlıkta tartışılırken, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 'Bağımsız Atık Toplayıcıları' projesini hayata geçirdi.

Projeyle, atık toplayıcılarının belediyenin atık toplama sistemiyle uyumunun sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kayıt dışı toplanan atıkların kayıt altına alınması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun için 20 akıllı atık toplama konteyneri, nüfus yoğunluğuna göre kentin farklı noktalarına yerleştirildi. Kimlik kartı, kredi kartı ve NFC özellikli cep telefonlarıyla çalışan akıllı konteynerlere, kent sakinleri, ayrıştırdıkları kağıt, plastik, cam ve metal atıkları bırakıyor ve el sensörüyle konteyneri kilitliyor. Muratpaşa'da kayıtlı olan 55 bağımsız atık toplayıcısı ise günlük olarak belirlenen atık toplama noktalarından kartlarını okutarak kent sakinlerinin ayrıştırılmış olarak bıraktığı atıkları topluyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, atık toplayıcılarının sokakta zor şartlar altında çalıştıklarını belirterek, "Artık bağımsız atık toplayıcılarını koordine edeceğimiz, onların da medeni çalışma şartlarında çalışacağı ve atıklarımızın milli ekonomiye kazandırılacağı, çevremizin temiz tutulacağı, düzenli intizamlı bir sisteme geçmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Sokaklarda süsleyip 'Düldül' ismini verdiği aracıyla gezen 60 yaşındaki atık toplayıcısı Ali Çevik, 5 yıldır bu işle ilgilendiğini söyledi. Çevik, "Yağmurda, çamurda ıslanmadan atıkları rahatlıkla toplayabileceğimiz için gayet olumlu bir çalışma" diyerek, Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.