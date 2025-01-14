Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Antalya\'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Kafe'de görme engellilerle bir araya geldi. Etkinlikte, Başkan Vekili Canan Keleş, toplumsal engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı ve görme engellerin hayata eşit katılımının önemini belirtti.

14.01.2025 17:54  Güncelleme: 17:57
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, Engelsiz Kafe'de görme engellilerle bir araya geldi.

Etkinlikte, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyeleri yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş yaptığı konuşmada, beyaz bastonun görme engelliler için yalnızca bir rehber değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti. Keleş, bu özel haftanın toplumda farkındalığı artırmak, engelleri birlikte aşmak ve herkes için daha erişilebilir bir yaşam oluşturmak açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Görme engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamanın yolu, yalnızca fiziksel değil toplumsal engelleri de ortadan kaldırmaktan geçiyor. Eğitimde, istihdamda ve sosyal yaşamda fırsat eşitliği sağlamak, bu engelleri dayanışma ile aşmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle, Belediye Başkanımız Ümit Uysal'ın liderliğinde, Muratpaşa Belediyesi olarak engelleri aşmanın en güçlü yolunun empati, dayanışma ve sevgi olduğuna inanıyoruz. Daha erişilebilir ve adil bir dünya için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz."

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca ise Engelsiz Kafe'nin kendileri için anlamını, "Burası tamamen engelsiz bir kafe. Bizler için çok kıymetli bir mekan. Yüreklerimizin her zaman bir olduğunu bildiğimiz Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a ve bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz" sözleriyle ifade etti.

Etkinlikte 11 yaşındaki görme engelli Nisa Fidan, gitarı eşliğinde türkü söyleyerek davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda, beyaz bastonlarıyla Engelsiz Kafe'den ayrılan görme engelliler, anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Vekili Keleş'in de eşlik ettiği yürüyüşte, sosyal farkındalık broşürleri dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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