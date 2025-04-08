Antalya'da Daire Yangını Kontrol Altına Alındı

Dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 675 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden daire sakinleri odalardan birinde yatak ve bazı eşyaların yandığını gördü. Yanan eşyaları balkona atan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edilirken verilen adrese kısa sürede ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.