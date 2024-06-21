Antalya'da düşen altın sahibine teslim edildi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir müşterinin fırında düşürdüğü gram altın önce başka bir müşteri tarafından fark edilip iş yeri çalışanlarına verildi. İş yeri sahibi gram altının sahibini güvenlik kamerasından tespit edip dükkana çağırarak altınını teslim etti.

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınına gelen Abdullah A., alışveriş yaptıktan sonra cebinden telefonunu çıkartıp ödeme yaptığı esnada telefonunun arka kısmından bulunan gram altını fırının tezgahına düşürdü. Abdullah A., altını düşürdüğünden habersiz yoluna devam etti. Tezgahın üstüne düşen altını gören başka bir müşteri durumu hemen fırın çalışanlarına bildirdi. Fırın çalışanlarına verilen altın iş yeri sahibine ulaştırıldı. İş yerinde bulunan kamera görüntülerini inceleyen fırın sahibi Seyfettin Danış, altını düşüren kişiyi bulmak için kamera görüntülerini çeşitli sosyal medya platformlarında paylaştı. Yapılan paylaşımlarla kendisini gören Hoca, iş yerine gelerek düşürdüğü altını teslim aldı.

Altını teslim eden iş yeri sahibi Seyfettin Danış, "Olay, dün akşam saat 11 sıralarında olmuş. Arkadaş altını kasanın önüne düşürmüş ve bunu gören başka bir müşteri de altını bize teslim etti. Daha sonra iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyip altını kimin düşürdüğünü tespit ettik. Çeşitli sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaştıktan sonra arkadaşla iletişime geçtik. Daha sonra arkadaş gelip altınını teslim aldı" dedi.

"İnsanlar dürüst olursa hayat daha güzel olabilir"

20 senedir fırın işletmeciliği yapan ve benzeri olaylarda her zaman sahibine teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Danış, "Düşüren arkadaşın ihtiyacı olabilir. İnsanlar dürüst olursa hayat daha güzel olabilir. Daha fazlasını da bulsak teslim ederiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA