Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşal Rütbesinin verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü Antalya'da tören ve etkinliklerle kutlandı.

19.09.2024 17:38
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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşal Rütbesinin verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü Antalya'da tören ve etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Antalya Valiliği himayelerinde Gaziler ve ailelerine onuruna yemek düzenlendi. Vali Hulusi Şahin Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesini ve Gazileri evlerinde ziyaret etti. Ahirete irtihal eden Gazilerin ruhlarına Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i şerif okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. 'Benim Gazim' isimli şiirin okunmasıyla devam eden tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sona erdi.

Antalya Ordu evinde gaziler onuruna düzenlenen yemekte konuşan Vali Hulusi Şahin, vatanın gazilerin ve şehitlerin mirası olduğunu ifade ederek, "Osmanlı İmparatorluğunun son nesli, Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk nesli olan o kahraman nesil kendilerini değil, vatanlarını ve milletlerini düşünerek bizlere bu cennet vatanı miras bırakmışlardır. Merhum Halil İnalcık hocamızın belirttiği gibi Osmanlı İmparatorluğunu kuran ve küçük bir beylikten, cihan imparatorluğuna dönüştüren ruh gaza duygusudur. Bizler de gazilerin gazaları üzerine kurulmuş bir devletin mensupları olarak vatanımıza sahip çıkmanın mücadelesi içerisindeyiz. Gazilerimizin, gazi ve şehit ailelerimizin karşılaştıkları sorunları çözmek için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Sizleri 15 Temmuz ruhu, Çanakkale ruhu, Sakarya ruhu gibi milli bir ruh olarak yeni nesle rol model görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yemek programının akabinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ve gazilerimizle bir araya gelen Vali Şahin, daha sonra Gazi Şahin Savran ve Gazi Haydar Temur'u evlerinde ziyaret ederek aileleriyle birlikte gazilerle sohbet etti.

Muratpaşa Camii'nde, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerin ruhları için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından lokma tatlısı ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Çelenk Sunma Törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Zeynel Abidin Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika

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