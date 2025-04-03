Antalya\'da Grup Yollarında Bakım ve Yenileme Çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanında bulunan grup yollarında bakım-onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri Korkuteli'nin grup yollarında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Korkuteli Avdan grup yolunda yağmur ve doğal afetten dolayı bozulan bölgelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakım onarım çalışması yapıldı. 400 metrelik yolda stabilize ve dolgu çalışması yapılarak grup yolu faal hale getirildi. Büyükşehir ekipleri tarafından ayrıca; Korkuteli Kozağacı – Mamatlar Mahallesi grup yolundaki büzlerin yenilenme çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 5 adet büz konulan yolda stabilize dolgu çalışması yapılarak problemin giderildiği bildirildi. - ANTALYA