Antalya'da 'Halk Süt' Projesi ile Ailelere Süt Desteği - Son Dakika
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Antalya'da 'Halk Süt' Projesi ile Ailelere Süt Desteği

Antalya\'da \'Halk Süt\' Projesi ile Ailelere Süt Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Süt' projesi kapsamında her ay 8 bin aileye hijyenik süt desteği sunarak çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunuyor.

24.10.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin halkçı projelerden olan "Halk Süt" Antalyalı çocukların sağlıklı şekilde büyümesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay 8 bin aileye süt desteğinde bulunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği halkçı projelerden olan "Halk Süt" çocuklar için sağlıklı ve besleyici besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın 19 ilçesindeki çocukların sağlıklı yetişmesi için Halk Süt hizmeti sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay 8 bin aileye süt desteğinde bulunuluyor.

8 litre süt

Hijyenik ve sağlıklı şartlarda hazırlanıp paketlenen Halk Süt, yapılan incelemeler sonrasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere teslim ediliyor. Ailelere her ay 8 litre süt desteğinde yapılıyor. Böylece çocuklar, gelişimleri için önemli olan süt ihtiyacını sağlıklı, besleyici ve lezzetli Halk Süt ile karşılıyor. Halk Süt'ten 2-5 yaş aralığındaki çocuklar faydalanıyor. Zorlu ekonomik şartlarda, zorunlu ihtiyaç ürünlerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar çocuklarının gelişimi açısından çok önemli olan bu destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini dile getirdi.

Online başvuru

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Halk Süt Projesi'ne başvurmak isteyen ailelerin, Antalya Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi olan antalya.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak online başvuru yapması gerekiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 'Halk Süt' Projesi ile Ailelere Süt Desteği - Son Dakika

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