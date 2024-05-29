Antalya'da İlçe Emniyet Müdürü, öğrencileri makamında ağırladı - Son Dakika
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Antalya'da İlçe Emniyet Müdürü, öğrencileri makamında ağırladı

Antalya\'da İlçe Emniyet Müdürü, öğrencileri makamında ağırladı

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Ahmet Tuncer 2-A sınıfı öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden Kayhan, polislik mesleği hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarette polis ekipman ve araçları incelendi, trafik kuralları ve diğer önemli hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

29.05.2024 15:42
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Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, kendisini ziyaret eden Ahmet Tuncer 2-A sınıfı öğrencilerini makamında ağırladı.

Ahmet Tuncer 2-A sınıfı öğrencileri Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden minikleri makamında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, öğrencilerle sohbet edip, polislik mesleğine dair bilgilendirme yaptı.

Polis ekipman ve araçları incelendi

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ise seminer verilerek, polislerin görevleri, çalışma ortamları ve şartları ile kullandıkları araç-gereç ve ekipmanları sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarıldı.

Polis araçlarının da tanıtıldığı etkinlikte miniklere ayrıca trafik kuralları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Programın sonunda ise öğrencilerin merak ettiği sorular ekipler tarafından cevaplandırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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