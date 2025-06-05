Antalya'da İnfaz Düzenlemesiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da İnfaz Düzenlemesiyle Tahliyeler Başladı

Antalya\'da İnfaz Düzenlemesiyle Tahliyeler Başladı
05.06.2025 17:50
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Antalya'da bayram arefesinde tahliyeler başladı, mahkumlar aileleriyle kavuştu. Döndü Arslan doğum gününü kutladı.

İnfaz düzenlemesi kapsamında Antalya'da tahliyeler Arefe günü başladı. 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra 7 ay önce tahliye olan Döndü Arslan, Kurban Bayramı arefesinde hem özgürlüğünü hem doğum gününü kutladı. Arslan, "Bayram sürprizi oldu, doğum günümün sürprizi de oldu. Bugün doğum günüm" dedi.

10. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan infaz düzenlemesi, 4 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 19 bin 800 mahkumun tahliyesini öngören düzenleme doğrultusunda, Antalya'daki cezaevlerinde 5 Haziran sabahı itibarıyla tahliyeler başladı.

Bayram arefesinde cezaevi önünde yoğunluk oluştu

Tahliye işlemleri Kurban Bayramı'ndan bir gün önceye, Arefe gününe denk geldi. Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dün akşam saatlerinde başlayan bekleyiş, sabah saatlerinde tahliyelerin başlamasıyla birlikte yoğunluğa dönüştü. Cezaevi önünde toplanan mahkum yakınları içeriden çıkan yakınlarını karşıladı. Araçların içinde ve kaldırımlarda bekleyen aileler, tahliye edilen mahkumları sevinçle karşıladı.

"Bayram sürprizi oldu, doğum günümün sürprizi de"

İnfaz düzenlemesinden faydalanarak 7 ay önce tahliye edilen Döndü Arslan, tahliyelerin bayram arefesine denk gelmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. 15 ay cezaevinde kalan Arslan, "İyi hali olan hep kazanıyor. Çok mutluyum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. 2 tane çocuğum var, aileme kavuşacağım. Bayram sürprizi oldu, doğum günümün sürprizi de oldu. Bugün doğum günüm. Yedi ayım kalmıştı" dedi.

Mahkumlar ve aileleri çifte bayram yaşadı

Bayram arefesinde yapılan tahliyelerle birlikte mahkumlar ve aileleri uzun süre sonra ilk kez bir araya geldi. Arefe gününe denk gelen tahliyeler, cezaevi önünde "çifte bayram" duygusunu beraberinde getirdi.

Konutta infaz ve ceza alt sınırlarında düzenleme

Düzenleme kapsamında mükerrer suçlardan ceza alan hükümlüler de şartlı salıvermeden yararlanabilecek. Cezaevinde kalamayacak durumda olan hasta ve engelli mahkumların cezalarının konutta infaz edilmesine imkan tanındı. Toplum güvenliği açısından ağır ve somut tehlike oluşturmadığı değerlendirilen kişiler hakkında infaz hakimi evde infaza karar verebilecek. Ayrıca doğumunun üzerinden altı ay geçmiş ve beş yıl veya daha az süreli hapis cezası almış kadınlar da konutta infazdan faydalanabilecek.

Tahliyeler gün boyu sürecek

Konutta infaz süreleri de yeniden düzenlendi. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler için bu süre bir yıldan üç yıla kadar, 70 yaşını dolduranlarda dört yıla, 75 yaşını geçenlerde beş yıla, 80 yaş üzerindekilerde ise altı yıla kadar uygulanabilecek.

Kasten yaralama suçlarında hapis cezasının alt sınırı bir yıldan bir buçuk yıla çıkarıldı. Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara verilen cezanın alt sınırı üç aydan altı aya yükseltildi. Ayrıca iki yılın altındaki hapis cezalarının mutlaka cezaevinde infaz edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu ceza en az beş gün olacak şekilde uygulanacak.

30 maddelik teklifin Meclis görüşmeleri sırasında muhalefetin itirazı üzerine sekiz madde metinden çıkarıldı. Silahla ateş açanlara, patlayıcı kullananlara, araçla birinin önünü kesenlere ve kalabalık yerlerde genel güvenliği tehlikeye atanlara yönelik düzenlemeler bu kapsamda yer almadı.

Antalya'daki tahliye işlemlerinin geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da İnfaz Düzenlemesiyle Tahliyeler Başladı - Son Dakika

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