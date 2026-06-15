Jandarma 187. Kuruluş Yılını Antalya’da Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma 187. Kuruluş Yılını Antalya’da Kutladı

15.06.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma ve paramotor gösterisiyle kutlandı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, teşkilatın millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Antalya'da jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından ile başlandı. Etkinlikte, bir paramotor da jandarma logosunun olduğu flamayla Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde geçişler yaptı.

İstiklal marşı ve saygı konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu bir konuşma gerçekleştirdi. Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını dile getiren Kavukçu, "Başarılar ile dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenle mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma genel komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağını korumak ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Törene, Kavukçu'nun yanı sıra Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Yarbay, Tugay Komutanı, Sahil Güvenlik Grup ve Eğitim Komutanları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile şehit ve gazi derneklerinin başkanları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Jandarma, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma 187. Kuruluş Yılını Antalya’da Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:54:43. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma 187. Kuruluş Yılını Antalya’da Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.