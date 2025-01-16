Antalya'da Kaçak Yapılar Gerginlik İçinde Yıkıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Yapılar Gerginlik İçinde Yıkıldı

Antalya\'da Kaçak Yapılar Gerginlik İçinde Yıkıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hazine arazisi üzerine yapılan 21 kaçak yapı, jandarma eşliğinde gerçekleştirilen yıkımda gergin anlara sahne oldu. Vatandaşların itirazları ve yıkıma müdahale çabaları sosyal gerilimi artırırken, mahalle sakinleri yıkımların kendilerine verilen sözlere aykırı olduğu iddiasında bulundu.

16.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:14
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Antalya'da hazine arazisi üzerine kaçak yapılan 21 yapı yıkıldı. Gergin anların yaşandığı yıkımda eline aldığı orakla evin çatısına çıkan vatandaş, ekiplere zor anlar yaşattı.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi 28254 ada 459 parselde bulunan kaçak yapılarla ilgili savcılığın talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerin ardından encümen tarafından yıkım kararı alındı. Yapı sahiplerine kararın tebliğ edilmesinin ardından verilen süre içinde yıkımlar gerçekleşmeyince kaçak 21 yapı yıkıldı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yıkım sırasında tansiyon yükseldi. Mahalle sakinlerinden biri, elinde orakla evinin çatısına çıkarak güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı. Gerginlik, bir kadının yıkıma müdahale etmesi ile daha da arttı. Jandarma ekipleri, kadını sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çatıya çıkan şahıs ise, uzun süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Evinden çıkmak istemeyen bir vatandaş da jandarma tarafından güçlükle evden çıkartılırken, bir kadın baygınlık geçirdi.

Vatandaşlar, yıkımın kendilerine verilen sözlere aykırı bir şekilde gerçekleştiğini iddia etti. Yıkımlar sonrası sokakta kalan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Kadir Ali Özdemir, belediyenin kendilerine seçim dönemi boyunca yıkım yapılmayacağına dair söz verdiğini iddia ederek, "Burası bizim yıllardır oturduğumuz yer. Kaçak olarak yapıldı ama bize yıkım yapılmayacağı sözü verildi. Sonra evlerimizi yıktılar" dedi.

Bir mahalle sakini kadın ise, yıkımın kendilerini çaresiz bıraktığını belirterek, "Elimizde avucumuzda ne varsa kaybettik. Benim emekli maaşımla kiramı mı ödeyeyim, hasta çocuğuma mı bakayım?" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Kaçak Yapılar Gerginlik İçinde Yıkıldı - Son Dakika

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