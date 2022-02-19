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Antalya'da kadınlar, yaz mevsimi öncesi havuzda jimnastikle forma giriyor - Son Dakika

Antalya'da kadınlar, yaz mevsimi öncesi havuzda jimnastikle forma giriyor

19.02.2022 00:58
Antalya'da kadınlar, yaz mevsimi öncesi havuzda jimnastikle forma giriyor

Antalya'da belediyenin başlattığı su jimnastiği etkinliğine, sağlıklı yaşamın yanında yaza formda girmek isteyen kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Antalya'da belediyenin başlattığı su jimnastiği etkinliğine, sağlıklı yaşamın yanında yaza formda girmek isteyen kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşları 50 ile 80 arasında değişen çoğunluğu ev hanımı kadınlar, yüzme havuzunda su jimnastiği yaparak güne başlıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşları 50 ile 90 arasında değişen ve çeşitli meslek gruplarına mensup çalışan kadınlar ve ev hanımlarına yönelik, Muratpaşa Belediyesi tarafından 8 yıldır devam ettirilen su jimnastiği kursu bu yılda büyük ilgi gördü. Pandemi nedeniyle iki yıldır kısıtlı imkanlarla yapılan ve zaman zaman ara verilen etkinlik bu sezon yeniden başladı. Kadınların gösterdiği ilgi sonucu kurs sayısı dörde çıkartıldı. Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ücretsiz su jimnastiği etkinliğine sağlıklı yaşam sürmek ve formlarını korumak isteyen kadınlar katılıyor. Saatler öncesinden havuza gelen kadınlar hazırlıklarını yaptıktan sonra kısa bir ısınma hareketlerinin ardından kendilerini suya bırakıyor. Antrenör Ülker Pınar Aydın Eren, atlama platformu üzerinden kadınlara yapacağı hareketleri gösteriyor. Müzikle su içinde ritim tutan kadınlar, hem spor yapıyor hem eğlenceli bir zaman geçiriyor. Yaklaşık bir saat su içinde spor yapan kadınlar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sağlık için spor yapıyor.

"Spor ve sosyalleşme"

Muratpaşa Belediyesi Antrenörü Ülker Pınar Aydın Eren, 8 yıldır Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda ev hanımlarına su jimnastiği yaptırdıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde kışın su jimnastiğini havuzda yapamadıklarını ama etkinlikleri denizde sürdürdüklerini hatırlatan Eren, "Havuzumun tadilatı da bu dönemde tamamlandı. Kısa süre önce tam kadro su jimnastiği derslerimiz başladı. Öğrencilerimiz bizleri çok özlemiş. İnsanlarımız kadara yapamadığı bir çok ağır hareketi su içinde kolaylıkla yapabiliyor. Amacımız insanları spor yaptırmak, sosyalleştirmek, komşuluk ilişkilerini geliştirmek. Suda kişinin üzerindeki siniri, stresi tüm olumsuzlukları atıyor" diye konuştu.

Pandemi sürecinde insanların evde kalmakla birlikte daha çok kilo aldığını ifade eden Eren, " Yavaş yavaş pandemi süreci zayıflamaya başladı. Yaz mevsimi de geliyor. İnsanlar yaza fit girmek istiyor, bunun da en güzel yolu su jimnastiği. Jimnastikte daha fazla efor sarfediyorlar. Yöresel müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli şekilde kursumuz tamamlanıyor" diye konuştu.

"Su jimnastiğini yapan ilk belediyeyiz"

Haftada 4 kez bir araya geldiklerini dile getiren Eren, " 4 ayrı grup yapmak zorunda kaldık, çünkü aşırı bir talep patlaması oldu. Pandemi kurallarına uygun şekilde planlama yaptık. Kayıtlar Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masası'ndan yapılıyor.Belediye Başkanımızın Ümit Uysal'ın desteğiyle Türkiye'de su jimnastiği yapan ilk belediyeyiz. İnşallah diğer belediyelere öncülük etmiş oluruz. Yazın denizde, kışın havuzdayız" dedi.

"Kurslarımız herkese açık"

Muratpaşa Belediyesinde her kesime her yaşa hitap eden spor branşlarının olduğunun altını çizen Ülker Eren, " Su jimnastiği yaşının alt sınırı 18'dir. Yaşlı kursiyerlerimiz var, suda çok daha kolay istedikleri hareketleri yapabiliyor. Kurslarımız herkese açıktır. Muratpaşa Belediyesi sporda bir markadır" dedi.

"Burada sakatlanma riskimiz yok"

Ev hanımı Ziynet Erkan, kendilerine bu imkanı sağlayan Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti. Kursu duyar duymaz hiç düşünmediklerini ve annesiyle gelmeye karar verdiklerini kaydeden Erkan, "Annemle suyu çok seviyoruz. Sakatlanma riskimizde yok burada, eğlenceli oluyor. Her Perşembe burada olacağız. Müzik eşliğinde spor yapıyoruz, eğleniyoruz, çok mutluyuz" dedi.

"Yüzmeyi çok seviyorum"

Emekli 61 yaşındaki Perihan Önal, ayaklarında kireçlenme bulunduğunu ifade ederek, "Bu yaşta çok güzel buldum organizasyonu ve geldim. Yüzmeyi çok seviyorum. Bize bu imkanı sağlayan belediyeye teşekkürler. Suda spor yapmak çok güzel, bel fıtığım vardır 10 gündür hiç ağrımıyor. Ayaklarımda kireçlenme var, fizik tedaviye gitmiyorum, yüzüyorum" dedi.

"Kemiklerim güçlendi"

65 yaşındaki Ziraat Teknikeri Emeklisi Fatma Şahan, "Su jimnastiğini çok sevdim, 4 yıldır sürekli geliyorum. Denizde olana da katılmıştım. Sağlık açısından çok faydalı buluyorum. Merdiven inip çıkarken dizlerim ağrıyordu, burada yaptığımız hareketlerle kemiklerim güçlendi ve daha rahat yürümeye başladım" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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Muratpaşa, Pandemi, Antalya, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da kadınlar, yaz mevsimi öncesi havuzda jimnastikle forma giriyor - Son Dakika


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