Antalya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 570 hak sahibine anahtar teslimi yapılacak

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen 570 hak sahibine daha 6 Mart Çarşamba günü (yarın) saat 16.00'da düzenlenecek törenle anahtarlarını teslim edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 yıl önce göreve başlamadan önce inşaatı durma noktasına gelen, kira yardımları kesilen Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne devam ederek, bugüne kadar 3 bin 456 hak sahibine anahtar teslimi yaptı. Başkan Böcek, proje kapsamında 570 hak sahibine daha anahtar teslimi yapacak.

Kepez Santral Kentsel Dönüşüm alanında 6 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla gerçekleştirilecek törende 570 hak sahibi yuvalarına kavuşacak.

BUGÜNE KADAR 4026 ANAHTAR TESLİM EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 570 hak sahibi için düzenlenecek törene, Antalyalıları davet ederek, "Eylül 2019'da tamamı bitmesi gerekirken, göreve geldiğimizde seviyesi yüzde 50'de olan ve inşaatı durma noktasına gelen Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi için hemen çalışma başlattık. Bakanlıklar nezdinde yaptığımız görüşmelerle yüklenici firmayla ilgili sorunları çözerek inşaatın yeniden başlamasını sağladık. Yıllardır yeni evlerine kavuşmayı hayal eden vatandaşlarımızın bir kez daha hayal kırıklığına uğramasını engelledik. Bugüne kadar 3 bin 456 daireyi hak sahiplerine teslim etmiştik. Şimdi 570 hak sahibine daha anahtarlarını teslim ediyoruz. Böylece toplam 4 bin 26 vatandaşımızın mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.