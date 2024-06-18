Antalya'da Kurban Bayramı'nda tehlikeli manzara keyfi - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da Kurban Bayramı'nda tehlikeli manzara keyfi

Kurban Bayramı nedeniyle Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanırken, adrenalin tutkunu gençlerin 40 metrelik falezlerin uç noktasında ki tehlikeli manzara keyfi görenlerin yürekleri hoplattı. Tatili fırsat bilerek Konyaaltı sahiline gelen gençler ise yaklaşık 40 metrelik falezlerin üzerinden manzaranın keyfini çıkardı. Falezlerin en uç noktasında gençlerin Antalya manzarasına karşı keyfi sahilde denize giren ve güneşlenen vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi.

18.06.2024 15:29
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Kurban Bayramı nedeniyle Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanırken, adrenalin tutkunu gençlerin 40 metrelik falezlerin uç noktasında ki tehlikeli manzara keyfi görenlerin yürekleri hoplattı.

Okulların kapanması ile Kurban Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi nedeniyle yabancı turistler kadar yerli turistin de ilgi odağı Antalya oldu. Nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü de Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Yerli ve Yabancı turistlerin akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken kimileri ise denize girerek aileleri ile keyifli dakikalar geçirdi.

Falezlerde tehlikeli keyif

Tatili fırsat bilerek Konyaaltı sahiline gelen gençler ise yaklaşık 40 metrelik falezlerin üzerinden manzaranın keyfini çıkardı. Falezlerin en uç noktasında gençlerin Antalya manzarasına karşı keyfi sahilde denize giren ve güneşlenen vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi. Adeta ölüme meydan okurcasına denize atlayışların yapıldığı noktada gençler gençler ise uzun süre denize baktıktan sonra atlamaktan vazgeçerek sahile döndü. Hemen hemen her gün tekrarlanan bu tehlikeli manzara, sahilde bulunan vatandaşları korkutuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Kurban Bayramı'nda tehlikeli manzara keyfi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı'nda tehlikeli manzara keyfi - Son Dakika
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