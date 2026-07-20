Antalya'da Nostalji Tramvayı Seferlerine Ara Verildi - Son Dakika
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Antalya'da Nostalji Tramvayı Seferlerine Ara Verildi

20.07.2026 16:34  Güncelleme: 18:34
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1957 model Nostalji Tramvayı'nın teknik arızalar ve kazalar nedeniyle yolcu güvenliği için geçici olarak durdurulduğunu, aynı güzergahta otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, 1999'da hizmete giren ve Zerdalilik-Müze arasında hizmet veren 1957 model Nostalji Tramvayı seferlerine son dönemdeki teknik arızalar ve kazalar nedeniyle ara verildiğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Şengül, yaptığı açıklamada, "yolcu güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Nostalji Tramvayı seferlerine bir süre ara verildiğini" belirterek, bunun tamamen can ve mal güvenliğini esas alan ihtiyati bir uygulama olduğunu bildirdi.

Şengül, şunları kaydetti:

"Yapılan teknik değerlendirmelerle birlikte özellikle elektronik sistemlerde ve işletme güvenliğini etkileyebilecek unsurlar kapsamlı olarak incelenmektedir. Bu süreçte yaşanılabilecek en küçük riskin önüne geçebilmek amacıyla Nostalji Tramvayı teknik inceleme ve güvenlik değerlendirme sürecine alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği kurumumuzun en temel önceliğidir. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin güven içinde ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle alınan geçici durdurma kararı herhangi bir arızanın olumsuz sonuç doğurmasını beklemeden, önleyici güvenlik yaklaşımı doğrultusunda uygulanmıştır."

Nostalji Tramvayı seferlerinin durdurulduğu süreçte vatandaşların ulaşım hizmetinden kesintisiz yararlanabilmesi amacıyla aynı güzergahta otobüslerle toplu taşıma hizmeti verilmeye devam edileceğini aktaran Şengül, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Nostalji Tramvayı'nın geleceğine yönelik teknik çalışmalar da sürdürülmektedir. Mevcut araçların modern teknolojilere uygun şekilde yenilenmesi, şehrin dokusuna uygun, çevreci ve yeni nesil tramvay modeline dönüştürülmesine ilişkin teknik araştırma ve fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Kamuoyunda Nostalji Tramvayı'nın geleceğine ilişkin çeşitli iddia ve değerlendirmeler yer almaktadır. Ancak, Zerdalilik-Müze arasında hizmet veren mevcut raylı sistem hattının kaldırılması kesinlikle söz konusu değildir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Nostalji Tramvayı Seferlerine Ara Verildi - Son Dakika

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