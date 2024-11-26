Antalya'da Öğrenci Yurtları Eğitime Destek Oluyor - Son Dakika
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Antalya'da Öğrenci Yurtları Eğitime Destek Oluyor

Antalya\'da Öğrenci Yurtları Eğitime Destek Oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite öğrencileri için açtığı yurtlar, öğrencilere sunmuş olduğu imkanlar ile tercih sebebi haline geldi. 330 öğrenci kapasiteli yurt, ücretsiz internet ve yemek gibi hizmetler sunuyor.

26.11.2024 12:48  Güncelleme: 12:53
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite öğrencileri için hizmete açtığı kız ve erkek yurtları, öğrencilerin sıcak yuvası oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda kısa sürede Kepez İlçesi Kültür Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan 330 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı. Belediye daha sonra yurt kapasitesini artırmak için ilk olarak Gülveren Mahallesi'nde 40 kişilik kız öğrenci yurdu, Elmalı ilçesinde de 90 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunu daha hizmete açtı. Son olarak Akseki ilçesinde 22 öğrenci kapasiteli kız yurdunu hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yurt talebini karşılamak için çalışma gösterdi. Kız ve erkek öğrenci yurtları, Antalya'ya eğitim için gelen öğrencilerin tercihi oldu. Yurtlarda kalan öğrenciler ücretsiz internet, çamaşır yıkama, ütü ve iki öğün yemek gibi birçok imkana da sahip oluyor.

"Şartlarımız çok iyi"

Tunceli'den Antalya'ya eğitim için gelen İnşaat Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Deniz Emre Bulut, üniversiteyi kazandıktan sonra yurt arayışına girdiğini belirterek, Kültür'deki Büyükşehir Belediyesi yurduna kabul edildiğini söyledi. Bulut, "Büyükşehir'in yurdu hem fiyatı hem de imkanları bakımından bizler için büyük kolaylık. Sabah kahvaltı ve akşam yemeğimiz var. Çamaşır makinası, kurutma ve ütü imkanımız var. Masa tenisi salonumuz bulunuyor. Diğer yurtlara oranla odalarımızda öğrenci sayısı az. Şartlarımız çok iyi. Antalya gibi kira fiyatlarının yüksek olduğu bir şehirde bizim bu yurtta kalmamız büyük bir şans" dedi.

"Antalya'da ev bulmak zor"

Depremden sonra eğitimini Antalya'da devam ettirmek istediğini belirten Fen Bilgisi öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Fırıncıoğlulları ise şöyle konuştu:

"Burada kalacak bir yerim yoktu, geçiş yaptığım için yurtlar da kabul etmiyordu. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum ve Gülveren yurduna kaydım kabul edildi. İki kişilik odada kalıyorum. Diğer yurtlara göre imkanları iyi. Öğretmenlik okuduğum için çok çalışmam gerekiyor. Kütüphane ve odamızda ders çalışma imkanımız var. Biz burada kendi evimizde gibi rahat hissediyoruz. Antalya'da ev bulmak zor, kiraları yüksek."

"Babam yurt aramaya Antalya'ya geldi"

Trabzon'dan gelen Harita Kadastro Bölümü öğrencisi Melisa Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesi yurduna yerleşme sürecini şöyle anlattı:

"Üniversite sınavını kazandıktan sonra Antalya'ya ilk olarak babam geldi ve bana yurt aramaya başladı. Özel yurtların fiyatları çok yüksekti. Bütçemize göre fazlaydı. Babam Büyükşehir'in yurdunu görmüş. Başvuru yaptık, kabul edildim. Burada her şey güzel. Ders çalışma alanımız var. Evlerde veya başka apart gibi yerlerde kalan arkadaşlarımıza kıyasla şanslıyız. Okuldan geldikten sonra her şey hazır, yemeğimizi yiyor, dersimize çalışıyoruz. Arkadaşlık bakımından çok güzel bir ortamımız var." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Öğrenci Yurtları Eğitime Destek Oluyor - Son Dakika

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