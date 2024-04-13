Antalya\'da Tünektepe Teleferik Kazası İçin Erzurum\'dan Arama Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

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Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesi sonucu yaşanan kaza için Erzurum'da arama ve kurtarma ekipleri gitti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait arama-kurtarma ekipleri askeri uçakla bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu meydana gelen olayda teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması için Erzurum Büyükşehir Belediyemize ait arama ve kurtarma ekiplerimizin bölgeye sevkini hava yoluyla ivedilikle sağlamaktayız. Meydana gelen bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi. - ERZURUM