Antalya'da Turist Taşıyan Otobüsler Denetlendi - Son Dakika
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Antalya'da Turist Taşıyan Otobüsler Denetlendi

Antalya\'da Turist Taşıyan Otobüsler Denetlendi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, yerli ve yabancı turist taşıyan otobüs ve midibüsler üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde sürücüler ve yolcular uyarıldı, güvenlik önlemleri kontrol edildi ve eksik evrakları olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

03.05.2024 17:06  Güncelleme: 17:14
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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, yerli ve yabancı turist taşıyan otobüs ve midibüsler üzerinde denetim yaptı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri tarafından ilçe girişinde sabah saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Özellikle yerli ve yabancı turist taşıyan otobüs ve midibüslere yönelik yapılan denetimlerde sürücüler ve yolcular uyarıldı. Çok sayıda tur otobüsü ve midibüsün kontrol edildiği denetimlerde, polis ekibi tarafından araçta bulunan yolculara güvenli bir seyahat geçirmeleri için emniyet kemeri takılması ve sürücünün kural ihlali yapması halinde polis ekiplerine haber verilmesi istendi. Denetimlerde ayrıca araçların lastiklerinin standartlara uygun olup almadığı, arka stop ve sinyal lambaları, fazla yolcu, emniyet kemeri, sigorta, kaza koltuk sigortası, sürücülerin yeterlilik belgesinin olup almadığını kontrol edilirken, evrakları eksik olan sürücülere ise gerekli cezai işlemler uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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