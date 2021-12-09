Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

ANTALYA Antalya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı. Kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme görüntüleri fotokapanlara takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına konulan fotokapan görüntülerini yayınladı. Fotokapana yansıyan yaban hayatı derlemelerinden kısa kesitler yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında paylaştı. Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme anları görüntüleri takıldı.