Antalya, Freizeitmesse Nürnberg Turizm Fuarı\'nda Tanıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya'nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Freizeitmesse Nürnberg Turizm Fuarı'na katıldı. Antalya'nın güzelliklerinin "ANTAB" çatısı altında tanıtıldığı fuarda Antalya'nın tarihi mirası, turizm potansiyeli ve turizmdeki yenilikçi vizyonu misafirlere anlatılıyor.

Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTU) tarafından verilen prestijli Kybele Ödülü'ne layık görülen ve ödülü almak üzere Almanya'ya giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki heyet, kardeş şehir Nürnberg'te temaslarına başladı. Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König'in davetlisi olarak Almanya'ya giden Başkan Böcek, 56 yıldır düzenlenen Freizeitmesse Nürnberg Turizm Fuarı'nın açılışına da katıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmetleri Birliği (ANTAB) Başkanı ve Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Böcek, Türkiye'nen Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile birlikte fuarı gezdi.

Antalya'nın tanıtımı yapılıyor

Fuarda ANTAB tarafından oluşturulan stantta Antalya'nın da tanıtımı yapılıyor. Fuarda misafirlerini ağırlayan Başkan Böcek, "Kültür, turizm ve çevrenin başkenti Antalya'mızı uluslararası arenada en iyi şekilde tanıtıyoruz. Tarihi mirasımızı ve turizmdeki yenilikçi vizyonumuzu tüm misafirlere aktarıyoruz. Antalya'mızın turizm potansiyelini daha da güçlendirecek, sektör paydaşlarımızla iş birliği içerisinde şehrimizi dünyanın en gözde turizm destinasyonları arasında bir adım daha ileriye taşıyacağız. Dünyanın dört bir yanından turist ağırladığımız Antalya'mızın tanıtımını yaparak, turizm potansiyelini artırmak ve turist sayısında yeni rekorlar kırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkonsolosu ziyaret etti

Başkan Böcek, Almanya programı kapsamında Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile birlikte Türkiye'nen Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci'yi de ziyaret ettik. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Antalya ile Nürnberg arasındaki işbirliğinin arttırılması konularında görüş alışverişinde bulunan Başkan Böcek, "Kardeş şehrimiz Nürnberg ile ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek ayrıca, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Başkanı Dr. Nasser Ahmed'i ve yönetimini de ziyaret ederek, bir süre görüştü. Başkan Böcek, 18 Mart'ta gerçekleşecek belediye başkanlığı seçimleri için Başkan Ahmed'e başarılar diledi. - ANTALYA