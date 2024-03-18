Antalya Konyaaltı Sahili\'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm hizmete açılıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımına başladığı Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki '2. Etap Konyaaltı Sahili Çevre Düzenleme Projesi' tamamlandı. Söz konusu alan, yarın törenle Antalyalıların hizmetine sunulacak.

200 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Düzenlenen alanda koşu yolu, bisiklet yolu park alanları ve seyir terasları bulunuyor. Ayrıca yol boyu cep otoparklar ile alanın batısında 370 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Kıyı kanununa uygun olarak 150 metre arayla 5 adet büfe ve şezlong yeri, bin metre koşu, bin metre bisiklet yolu da düzenleme kapsamında bulunuyor.