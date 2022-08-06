Antalya'da bir scootera 6 çocuk bindi! Görenler hem korktu hem kaydetti - Son Dakika
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Antalya'da bir scootera 6 çocuk bindi! Görenler hem korktu hem kaydetti

06.08.2022 14:28

Antalya'da yolda giden scooterın üzerinde 6 çocuğun bindiğini gören vatandaşlar şaşırıp kaldı. Şehrin farklı yerlerinde bu şekilde gezen çocuklardan hiçbirine zarar gelmezken, herhangi bir kazanın yaşanma ihtimali korku yarattı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte turizm kenti Antalya'da elektrikli scooterlar yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Kentte emniyet güçlerinin denetim ve uyarılarına rağmen elektrikli scooterların hatalı kullanımı devam ediyor. Bir kaç gün önce elektrikli scooterlara 5 kişi binmiş ve ters yönden trafiği tehlikeye düşürmüştü. Benzer bir görüntü ise dün akşam vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 KİŞİDEN FAZLA BİNMEK YASAK

Kentin farklı noktalarında elektrikli scootera 6 çocuk aynı anda bindi ve trafikte ilerledi. Bununla da yetinmeyen çocuklar yokuş aşağı son hızla yol aldı. Kayıt alan sürücü ise, "Güvenli taşımacılıkta son nokta. İyi sürüyor helal olsun" sözleri ile şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre trafikte ilerleyen scooter, ara sokaklarda gözlerden kayboldu. Öte yandan, elektrikli scootera bir kişiden fazla binmek yasak ve bu kurala uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da bir scootera 6 çocuk bindi! Görenler hem korktu hem kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da bir scootera 6 çocuk bindi! Görenler hem korktu hem kaydetti - Son Dakika
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