Antalya'nın Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 1.6 Milyonu Aştı - Son Dakika
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Yerel

Antalya'nın Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 1.6 Milyonu Aştı

Antalya\'nın Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 1.6 Milyonu Aştı
27.06.2025 13:33  Güncelleme: 13:37
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Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 2025 Mayıs itibarıyla 1 milyon 613 bini geçerken, şehir nüfusu 2 milyon 722 bine ulaştı. Araç sayısı son 5 yılda yüzde 50 artarak, şehirdeki trafik yoğunluğunu artırdı.

TÜİK verilerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 2025 Mayıs itibarıyla 1 milyon 613 bini geçti. Artan araç sayısı, kent trafiğinde yoğunluğu da beraberinde getirirken, şehir nüfusu 2 milyon 722 bin olarak kayıtlara geçti. Otomobil sayısı ise 723 bin 804'e ulaştı. Nüfus artış oranı yüzde 8,38'de kalırken, araç sayısı son 5 yılda yüzde 50 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı 2025 Mayıs itibarıyla 1 milyon 613 bin 694'e yükseldi. Bu sayı, 2019 yılında 1 milyon 70 bin 532 olarak kaydedilmişti. Son 5 yılda kentteki araç sayısı 543 bin 162 adet artarken, artış oranı yüzde 50,74 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Antalya'nın nüfusu 2 milyon 511 bin 700'den 2 milyon 722 bin 103'e çıktı. Nüfus artış oranı yüzde 8,38'de kalırken, araç sayısındaki yükseliş demografik büyümeyi yaklaşık 6 kat geride bıraktı.

Araç dağılımında dengeler netleşti

TÜİK sınıflandırmasına göre motorlu kara taşıtları; otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, traktör ve özel amaçlı araçları kapsarken, Antalya'da 2025 Mayıs itibarıyla trafiğe kayıtlı 1 milyon 613 bin taşıtın 723 bin 804'ünü otomobiller oluşturuyor. Verilere göre, Antalya'da trafikteki her 100 araçtan 45'i otomobil.

Kamuoyunda "Antalya motosiklet yoğunluğu" algısı öne çıksa da, resmi veriler bu görüşü desteklemiyor. TÜİK'e göre kentteki motosiklet sayısı 510 bin 522. Otomobiller ise motosikletleri 213 bin adetle geride bırakarak trafiğin en yoğun taşıtı konumuna geçti.

Diğer taşıt türlerinde de artış var

2025 Mayıs verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı kamyonet sayısı 211 bin 275, traktör sayısı 64 bin 43, kamyon sayısı 44 bin 655, minibüs sayısı 31 bin 553, otobüs sayısı ise 14 bin 961 olarak kaydedildi. Özel amaçlı taşıtların sayısı da 881 oldu. Bu veriler, kent trafiğinde otomobil ve motosiklet dışında kalan taşıtların da hatırı sayılır bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Trafik yükü katlandı

Araç sayısındaki hızlı artış, kent merkezinde trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Toplu ulaşımın yetersiz kaldığı bölgelerde bireysel araç kullanımı öne çıkarken, otopark yetersizliği de sürücüler için günlük bir soruna dönüşmüş durumda. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kavşak düzenlemeleri, yeni yol açılımları ve raylı sistem yatırımlarına rağmen, kent trafiğindeki yük her geçen yıl ağırlaşıyor.

1980'den bu yana 47 katlık artış

Verilere göre 1980 yılında Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı yalnızca 34 bin 83'tü. Bu sayı 2025'te 1 milyon 613 bin 694'e ulaşarak 47 kat arttı. Aynı dönemde otomobil sayısı 15 bin 516'dan 723 bin 804'e çıktı. Antalya'nın nüfusu ise 1980'de 748 bin 706 iken, 2025'te 2 milyon 722 bin 103'e yükseldi. Nüfus yalnızca 3,6 kat artarken, motorlu araçlardaki artış nüfusun 13 katı oldu.

543 bin araç 5 yılda trafiğe eklendi

2019 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in döneminde, kentteki araç sayısı 543 bin 162 adet arttı. Aynı süreçte nüfus artışı 210 bin 403 kişiyle sınırlı kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'nın Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 1.6 Milyonu Aştı - Son Dakika

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