Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, emekliler ile doğa yürüyüşü etkinliğinde buluştu

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Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, emekliler ile birlikte doğa yürüyüşü etkinliğinde buluştu.

Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü etkinliğine, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde konaklayan emekliler, yardımcı sağlık personeli ve Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru katıldı. Şelalesi, küçük gölleri, eşsiz bitki örtüsü ile "saklı cennet" olarak tanımlanan tabiat parkında doğa yürüyüşüne kısa bir ara veren emekliler oturma alanında mola verdi, serin havanın ve büyüleyici doğanın tadını çıkardılar. Emekliler ile yakından ilgilenerek sohbet eden ve etkinlik boyunca yalnız bırakmayan İl Müdürü Ali Duru, şelaleyi kaplayan patika yolda yaklaşık iki saat süren doğa yürüyüşünde, huzurevi sakini emeklilere eşlik ederek onları bir an olsun yalnız bırakmadı. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Duru, "Yaşamının büyük bir bölümünü çalışarak toplumumuza ve ülkemize faydalı hizmetler ile geçiren emeklilerimiz ile birlikte Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü etkinliğinde buluşmaktan mutluluk duydum" dedi.

"Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz"

Yaşlılarına "koca" diyerek onların bilgeliğinin altını çizen bir kültürün mirasçısı olarak, emekliler ile birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren İl Müdürü Duru, "Gençlikte ve yaşlılıkta, hastalıkta ve sağlıkta her kesimin yanında olmayı şiar edinmiş Sosyal Güvenlik Kurumunun bir üyesi olarak, ileri yaşın getirdiği sorunları aşma çabanızda her daim yanınızda olduğumuzu ve daima olacağımızı bilmeniz ister sağlıklı, huzurlu ömürler dilerim" dedi.

Kavurucu yaz sıcaklarından kaçanların rotasını çevirdiği Kurşunlu Şelalesi'nin çok iyi bir tercih olduğunu belirten emekliler, tabiat parkının sahip olduğu doğal güzellikler ve metrelerce yükseklikten dökülen suyun etkileyici görüntüsü eşliğinde gerçekleşen doğa yürüyüşünün keyifli bir gezintiye dönüştüğünü söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı iş birliği ve Başkan Adlıhan Dere'nin katkıları ile gerçekleştirilen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı Doğa Yürüyüşü etkinliği, keyifli sohbetlerin edildiği öğle yemeği ile son buldu. - ANTALYA